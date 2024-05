Asp Caltanissetta:” Nessun depotenziamento del “Longo” di Mussomeli

MUSSOMELI L’ASP di Caltanissetta, con una sua nota – “smentisce la notizia diffusa nelle ultime ore dal Sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania nel mero tentativo di screditare il Management dell’ASP di Caltanissetta ed asserendo ad un depotenziamento dei servizi sanitari offerti dal P.O. di Mussomeli. Ad oggi non si rileva aver depotenziato alcun servizio, piuttosto la Direzione Strategica è stata fin da subito impegnata nelle attività di potenziamento di alcuni servizi sanitari “fantasma” attivati nel periodo antecedente l’1 Febbraio scorso nel Presidio Ospedaliero di Mussomeli ma a cui non ha fatto seguito il reale avvio delle attività assistenziali. Riguardo al personale infermieristico sono stati ritrasferiti al P.O. S.Elia di Caltanissetta sei infermieri che erano stati spostati da Caltanissetta al P.O. di Mussomeli per aprire un reparto per il quale un’organizzazione sindacale ha denunciato di essere stato inaugurato e mai aperto. A tal proposito la Direzione Strategica in carica ha dato immediato mandato agli uffici interni di adoperarsi affinché i due reparti di Riabilitazione e Lungodegenza fossero messi nelle condizioni di garantire un regolare funzionamento e conseguentemente ripristinare le unità operative, nei limiti previsti dalla dotazione organica stante che l’eventuale sovrannumero di organico assegnato al Presidio di Mussomeli sottrae risorse alle altre strutture dell’ASP ove le stesse risorse sono invece previste arrecando un danno al tenore delle attività assistenziali che va garantito e non compromesso in alcun caso”.