E’ in coma il sesto operaio della tragedia sul lavoro a CASTELDACCIA (Palermo). L’uomo è in gravissime condizioni al Policlinico di Palermo dove è stato intubato.

E’ stato soccorso nella vasca in cui sono morti i cinque operai, forse era entrato per aiutare i compagni. Ma è svenuto per le esalazioni di gas.