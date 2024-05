Ospedale “Longo” Mussomeli, sindaco Catania: “non accettiamo tentativi di depotenziamento”

MUSSOMELI – Il sindaco Giuseppe Catania, nella sua qualità di responsabile della salute del comune di Mussomeli ha inoltrato al direttore generale e al direttore sanitario dell’Asp 2 di Caltanissetta, rispettivamente a Salvatore Lucio Ficarra e Luciano Fiorella un’articolata informativa in cui chiede di “procedere alla immediata riattivazione del reparto di Lungodegenza al fine di scongiurare: – l’eventuale interruzione di pubblico servizio; – di rispondere ad un fabbisogno specifico della popolazione residente nell’area interna dell’Unione dei Comuni “Mussomeli – Valle dei Sicani” nell’ambito della quale area l’indice di vecchiaia risulta pari a circa 211 anziani per ogni 100 giovani, ben superiore a quello medio della Sicilia; – allineare le scelte della direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta agli atti di indirizzo del Governo Regionale che, prima con l’approvazione della Rete Ospedaliera e poi con l’approvazione della nuova programmazione comunitaria 2021-2027 grande attenzione pone rispetto al miglioramento della qualità dei servizi, compreso l’offerta sanitaria nei comuni appartenenti all’area interna”. Il primi cottadino, poi, così commenta la circostanza: “Dopo il grande lavoro di rilancio svolto nell’ultimo anno e mezzo non accettiamo tentativi di depotenziamento. Anche i cittadini di questa area interna (circa 75.000 abitanti in 15 comuni) versano il 19% delle loro tasse per coprire i costi della sanità ed hanno il diritto ad usufruire di una sanità più efficiente”. Intanto per domani 6 maggio il sindaco ha convocato, in Municipio, tutte le sigle sindacali per sentire il loro punto di vista e metterli al corrente delle azioni che intende intraprendere.