Case a 1 euro: come iscriversi alla piattaforma per la vendita dei propri immobili a Caltanissetta

Il Comune di Caltanissetta, tramite la II Direzione – Patrimonio -, avvisa la cittadinanza che è possibile iscriversi alla piattaforma informatica per vendere i propri immobili alla simbolica cifra di un euro.

Le “Case a 1 €”, come ormai è stato ribattezzato il progetto a livello nazionale, offre numerosi benefici per il territorio nel quale viene approvato, sia in termini di rivalutazione e riqualificazione dell’area urbana interessata sia in termini turistici ed economici.

L’intento è quello di riqualificare e ripopolare il centro storico aprendo non soltanto al territorio locale ma anche a utenti esteri che potranno acquistare una casa per utilizzarla a scopo abitativo, turistico o alberghiero.

“Questo progetto, così come ampiamente dimostrato in altri Comuni italiani, garantisce numerosi vantaggi non soltanto legati al ripopolamento di alcuni quartieri poco abitati ma anche, a raggera, di poter portare un rilancio dell’economia in tutto l’indotto che ruota attorno a tale iniziativa” ha spiegato Giuseppe Tomasella, Dirigente della II Direzione con competenze in merito al SUAP e al Patrimonio.

L’attuazione di queste procedure, senza costi aggiuntivi per il Comune e i cittadini, permetterà di individuare una banca dati di immobili messi a disposizione dagli stessi proprietari che, non più interessati a possedere quel bene, saranno favorevoli alla loro cessione a 1 euro.

“La piattaforma – ha proseguito il Dirigente – permetterà di creare uno spazio di incontro tra persone che vivono anche in differenti Città o, addirittura, Continenti e che, senza questa interazione, non avrebbero avuto opportunità di creare le condizioni per la compravendita”.

Con la Deliberazione di Giunta n.53 del 31 Agosto 2023 sono state stilate le procedure operative nelle quali sono presenti Scopo, Ambito di applicazione, Requisiti dei soggetti attuatori, Obblighi dei soggetti attuatori, Elaborati e documenti da presentare tra cui il titolo di proprietà e la documentazione fotografica dell’immobile.

Le proposte di cessione potranno essere presentate – tramite l’apposito modulo scaricabile in fondo alla pagina – agli indirizzi pec direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it o mail g.scrofani@comune.caltanissetta.it o presentare l’istanza all’ufficio di protocollo generale del Comune di Caltanissetta in Corso Umberto I.

Gli uffici comunali competenti verificheranno per le istanze ricevute se sono stati rispettati tutti i parametri indicati e, solo in caso di parere positivo, si procederà con l’inserimento nella piattaforma telematica. In quest’ultima saranno previste apposite sezioni dove saranno riportati gli elenchi delle Agenzie Immobiliari, dei Notai, dei Professionisti e delle Imprese interessate alla partecipazione alla iniziativa “Case a 1 €” e che accetteranno le condizioni indicate nel regolamento stesso.

Concluso questo iter gli acquirenti potranno accedere a questa sezione pubblica nella quale potranno analizzare tutte le offerte disponibili vagliando con cura collocazione geografica, dimensioni e condizioni degli immobili.

In caso di incontro tra la domanda e l’offerta si procederà con l’acquisto al prezzo simbolico di un solo euro. Gli acquirenti, ovviamente, dovranno farsi carico della ristrutturazione dell’immobile acquistato secondo quanto sarà previsto dal regolamento comunale.

Potranno accedere alla valutazione e all’acquisto sia i privati sia delle aziende.

E’ stata anche prevista la stipula di apposito accordo con le Agenzie Immobiliari operanti nel territorio Comunale di Caltanissetta e con il Consiglio Notarile della Provincia di Caltanissetta al fine di definire le specifiche modalità operative per la gestione della piattaforma informatica, il costo uniforme dei servizi forniti dalla Agenzia Immobiliare al compratore e la stipula dei contratti di compravendita e l’onorario uniforme per il relativo rogito.

Le eventuali domande sulle procedure di inscrizione e utilizzo della piattaforma e gli eventuali chiarimenti saranno disponibili sul sito internet del Comune di Caltanissetta o gestite dall’Ufficio Patrimonio chiamando il numero 0934 74588 o alla mail g.scrofani@comune.caltanissetta.it

Scarica il modulo per iscriversi alla piattaforma informatica per la vendita di immobili privati ricadenti nel territorio comunale di Caltanissetta ad 1 euro

Si allegano le procedure operative

