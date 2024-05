Caltanissetta. Elezioni, istruzioni per richiedere il voto assistito

Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano dell’assistenza di un accompagnatore per esprimere il proprio voto possono richiedere al Comune di annotare in modo permanente il diritto al voto assistito.

Tale annotazione avviene mediante l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla tutela dei dati personali, che oltre a essere utile in vista delle elezioni amministrative ed europee in programma l’8 e 9 giugno 2024, resterà valido per tutte le successive consultazioni elettorali, in modo da evitare alla persona interessata di dover produrre ripetutamente la documentazione idonea per ottenere l’assistenza.

Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità fisica i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o altro impedimento individuato dalla legge 17/2003.

Gli aventi diritto che intendono esercitare il proprio diritto di voto assistito possono recarsi alle urne con un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Il cittadino interessato, o un delegato per conto suo, deve presentare presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta, previo appuntamento telefonico da richiedere al numero 0934 74310, la seguente documentazione:

· richiesta (presente a piè di pagina) di annotazione permanente del diritto al voto assistito;

· tessera elettorale personale del richiedente;

· certificato medico rilasciato dalla competente autorità medica di Caltanissetta, che attesti che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Per gli elettori non vedenti è necessario esibire il libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’ I.N.P.S. nel quale sia indicata la categoria generica “invciv”, o il libretto nominativo di pensione precedentemente rilasciato dall’ I.N.P.S. o dal Ministero dell’Interno nel quale sia indicata la categoria “Ciechi civili” ed un numero attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (codice o fascia 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19) ed apposita documentazione sanitaria, rilasciata dalla competente autorità medica di Caltanissetta, attestante l’impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

ISTANZA VOTO ASSISTITO