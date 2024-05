Delia. Il Comune presente al Palazzo Reale di Palermo per la presentazione del progetto Borghi dei Tesori

DELIA. L’Amministrazione Comunale era presente al Palazzo Reale di Palermo per la Conferenza Stampa dei Borghi dei Tesori nella persona dell’assessore Deborah Lo Porto. Il sindaco ha ringraziato per la presenza Costantino Bancheri, segretario dell’associazione Folklore Petiliano e una delle ragazze che collaboreranno alla buona riuscita del “Delia Roots Fest – Lu Castiddrazzu”.

“Un evento – ha detto Gianfilippo Bancheri – che ci ha permesso di conoscere altri 46 borghi, relativi amministratori, associazioni, tradizioni, storie. Un momento di scambio in cui Delia si è fatta ancora una volta spazio grazie alla sua ricchezza e alla sua “fama”. Un motivo di grande orgoglio per l’amministratore e per tutti i cittadini.

A breve renderemo pubblico il link per le prenotazioni. Contributo richiesto passeggiata Colgo l’occasione per ricordare che il contributo richiesto per le passeggiate e le esperienze, di cui sarà potrà fruire durante il festival, andrà interamente all’associazione Borghi dei Tesori, di cui Delia fa parte da poco meno di un anno, in sostegno alle attività che questa porta avanti durante tutto l’anno ai fini di incrementare il flusso turistico nella nostra terra”.