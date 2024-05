Grande accoglienza alla delegazione suterese in Germania festa S.Paolino

SUTERA – Grande accoglienza da parte della comunità suterese in Germania nei confronti della delegazione della amministrazione comunale di Sutera e di tutti i Suteresi giunti in Germania in occasione della festa di San Paolino, che hanno voluto partecipare con grande entusiasmo a questo momento di unione e di condivisione. Nel pomeriggio di ieri nella sala del Consiglio al Municipio di Dillingen, il sindaco Franz-Josef Berg alla presenza dei membri del consiglio comunale della città di Dillingen, del primo assessore Stefan Schmitt e del secondo assesore Andreas Kleber ha ricevuto il Sindaco Giuseppina Catania, la delegazione dell’amministrazione e tutti i Suteresi giunti in Germania. Dopo un cordiale scambio di saluti e di doni simbolo dei rispettivi Paesi, i due sindaci si sono impegnati reciprocamente ad una attiva collaborazione per unire ancora di piu’ queste due lontane realtà accomunate dal fatto di essere entrambi “casa” per i cittadini Suteresi. Presente anche il Presidente del comitato San Paolino Paolino Noto e tanti altri Suteresi impegnati attivamente nella vita politica e sociale di Dillingen