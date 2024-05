Sommatino, Gianluigi Gianquinta aderisce a “Sud chiama Nord”. Sarà il referente di Cateno De Luca

SOMMATINO – Il partito politico fondato dall’ On. Cateno De Luca ha accolto Gianluigi Giaquinta di origine Riesina , impegnato nello Sport e nel Volontariato. Sarà il referente politico di Cateno De Luca a Sommatino e avrà il compito assieme ad altri amici che hanno aderito, di organizzare e strutturare il partito coinvolgendo uomini e donne , aggregando quelle forze sane capaci di organizzarsi anche in vista del prossimo appuntamento elettorale delle Europee, dove ” Sud Chiama Nord ” è presente nella lista ” LIBERTÀ ” con i propri candidati, Cateno De Luca e Laura Castelli sono capilista in tutte cinque le circoscrizioni d’ Italia .