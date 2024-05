Caltanissetta, perdite d’acqua. “L’infuocato” video del sindaco Gambino: “Allucinante”

Rauco, indignato e visibilmente adirato. Così appare il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che stamani (lunedì 6 maggio) in una diretta su facebook, intorno alle 10.30, ha mostrato una copiosa perdita di acqua in contrada Sabucina.

Il combattivo primo cittadino non le ha mandate a dire. Toni vibranti: “Siamo a Sabucina. Questa è l’acqua che si perde: grazie al cittadino che ha effettuato la segnalazione. La fornitura è stata interrotta. Siciliacque sta lavorando qua sopra, perché c’è l’ennesimo guasto all’acquedotto Ancipa. Allucinante! Ora vado e scrivo a Schifani. Sono senza voce perché sono stato per ore a telefono con Caltaqua per tentare di distribuire l’acqua in tutta la città. Distribuzione interrotta ed a Caltanissetta non arriva neanche un litro di acqua. Questa è l’acqua (ndr. Tocca l’acqua per terra) che stamani dovevate avere nelle vostre case. Allucinante che nel 2024 una città di 60mila abitanti si debba svegliare con un acquedotto rotto almeno quattro volte in dieci giorni: non è possibile! Ora vado a scrivere a Schifani e vediamo se mi risponde, anche se non credo. Vedremo di prendere le contromisure necessarie. Ringrazio Caltaqua perché abbiamo lavorato tre giorni duramente per cercare di fare arrivare l’acqua nelle vostre case. La situazione è davvero complessa: per favore non sprecate acqua”