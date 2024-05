Emergenza idrica a Caltanissetta, il Sindaco Gambino scrive a Schifani: “Garantire diritto acqua”

Presidente, nella qualità di Sindaco di Caltanissetta, devo dare risposte certe ai cittadini e non posso fermarmi ai comunicati stampa di una società di sovrambito che per il 75% è privata e per il 25% è di proprietà della Regione Siciliana, pertanto, le chiedo con forza di esercitare il suo ruolo di Presidente della Regione Siciliana per garantire ai cittadini di Caltanissetta il diritto ad avere l’acqua potabile nelle proprie case”. E’ quanto si legge nella lettera che il primo cittadino di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha scritto al Governatore Renato Schifani, e per conoscenza alla Prefettura nissena, all’Autorità di Bacino, all’Assessorato regionale ed a Sicilacque.

Gambino, ricordando che “negli ultimi sette giorni si sono verificati tre guasti che hanno causato l’interruzione della fornitura idrica nelle case dei cittadini per ben otto giorni”, chiede a Schifani “un incontro urgentissimo al fine di affrontare con i suoi uffici competenti detta tematica, nella considerazione che tutti i cittadini di Caltanissetta si trovano in condizione di estrema difficoltà e che il diritto all’acqua potabile è un diritto imprescindibile”.

“Grazie alle grandi risorse messe a disposizione della Regione Siciliana – sottolinea il sindaco -, lei si potrà impegnare a finanziare l’intero rifacimento dell’acquedotto Ancipa, non voglio entrare nel merito di chi è la competenza, ma lei è il Presidente di tutti i siciliani e quindi anche dei nisseni e ha il dovere di garantire i miei concittadini”.