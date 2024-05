La segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana Alessandra Costante incontra i giornalisti nisseni

Il prossimo martedì 7 maggio la segretaria nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Alessandra Costante sarà in tour in Sicilia e farà tappa anche a Caltanissetta per incontrare i giornalisti.

Con la segretaria ci saranno il direttore della Federazione, Tommaso Daquanno, Tiziana Tavella, Roberto Ginex, Sergio Magazzù e molto probabilmente il presidente dell’Ordine regionale Roberto Gueli.

L’arrivo a Caltanissetta è previsto attorno alle ore 15 e l’incontro durerà circa un’ora. Tieni presente che il gruppo dovrà ripartire entro le 16:15 per Agrigento.

L’incontro si terrà all’Infopoint della Pro Loco, al piano terra di Palazzo del Carmine, Corso Umberto I, 138.

Subito dopo l’incontro con la segretaria nazionale della Federazione della Stampa, in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, con il Corecom abbiamo organizzato il corso di formazione “Par condicio e sistema radiotelevisivo locale – La comunicazione nel periodo elettorale”.

Il corso, consultabile sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it, è di 5 crediti deontologici e si terrà sempre nella sala dell’Infopoint della Pro Loco, accanto l’ingresso principale di Palazzo del Carmine a Caltanissetta.

I relatori del corso saranno:

• Katia Scapellato, giornalista, componente del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Sicilia;

• Aldo Mantineo, giornalista, commissario Corecom Sicilia e presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine de Giornalisti di Sicilia.

Il programma del corso tratterà i seguenti argomenti:

• Funzioni proprie e delegate dall’Agcom.

• Il complesso normativo di riferimento a garanzia del pluralismo della comunicazione:

• Legge 28/2000;

• Codice di autoregolamentazione 8 aprile 2004;

• Delibera AgCom 90/24/CONS (Elezioni Europee);

• Divieti, limiti e deroghe per le Amministrazioni Pubbliche di svolgimento delle attività di comunicazione (art. 9 Legge 28/2000);

• Avvisi Corecom Sicilia e scadenze elezioni Europee e Amministrative 8-9 giugno 2024;

• Programmi di comunicazione politica;

• Programmi di informazione;

• Messaggi Autogestiti gratuiti (MAG) e Messaggi autogestiti a pagamento (MAP);

• “Raccontare” le elezioni: la responsabilità deontologica dei giornalisti (FAQ aggiornate OdG Sicilia-CORECOM Sicilia).