Confronto elettorale per le amministrative di Caltanissetta: i giovani interrogano gli aspiranti sindaci

Si capovolgono i ruoli almeno per una volta. Sarano gli studenti ad interrogare i candidati sindaco. Da un’idea di due giovani liceali Matteo Lo Piano e Francesco Carletta è nato il confronto fra candidati sindaco moderato dai giovani. Domenica 12 maggio alle 18 nell’atrio della Biblioteca Scarabelli. Hanno accettato l’invito gli aspiranti alla poltrona di primo cittadino, Sergio Castiglione, Roberto Gambino, Angelo Failla, Annalisa Petitto, Ignazio Antonio Riggi, Walter Tesauro. Sarà un modo per farsi conoscere dalle giovani generazioni e raccontare loro qual è la loro idea di città. Non si parlerà solo di politiche giovanili ma di tutti i punti del programma elettorale visti con gli occhi dei ragazzi. I problemi le criticità di una città che non è a misura delle giovani generazioni. Una città dalla quale dopo il liceo i ragazzi tendono a scappare nella quale ritornano solo per le feste comandate.

“In un presente nel quale i giovani sono costantemente additati come gli spettatori “passivi” della politica, un gruppo di amici con tanto tempo libero decide di organizzare un dibattito con tutti i candidati sindaco, per rendere i cittadini più consapevoli, – dice Matteo Lo Piano uno degli organizzatori – ma, soprattutto, per lanciare un messaggio: i giovani non sono inerti e non permetteranno che siano altri a decidere per il loro futuro.” Il voto come scelta consapevole e ragionata e non di contingenza, l’idea di fondo degli organizzatori. Una lezione per gli adulti.