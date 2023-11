Sequestrata dai Carabinieri la discarica di rifiuti in contrada Matarano a Siculiana

Carabinieri del Noe di Palermo e del comando provinciale di Agrigento hanno sottoposto a sequestro preventivo l’area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi di contrada Matarano a Siculiana e il relativo impianto, gestiti dalla Catanzaro Costruzioni.

Come riportato da Ansa, a firmare il decreto è stato il gip del tribunale di Agrigento su richiesta della Procura. “Il provvedimento – spiega il procuratore Giovanni Di Leo – chiude una prima fase di indagini condotte a partire dal 2018 dai Carabinieri del nucleo Operativo ecologico di Palermo circa le irregolarità tecnico-amministrative dell’impianto e le conseguenti ricadute sul territorio, in termini di contaminazione del suolo, delle acque e di pregiudizio per l’ambiente e la salute pubblica” (ANSA).