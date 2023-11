Palazzo del Carmine, si dimette il consigliere Michele Giarratana: “Impegni e delusione mi inducono a mettermi da parte”

Il consigliere comunale Michele Giarratana, eletto con Caltanissetta Protagonista si é dimesso dal ruolo di Consigliere Comunale. Di seguito la nota con la quale spiega lecragioni della decisione.

In data odierna ho consegnato al Segretario Generale del Comune di Caltanissetta le mie dimissioni da Consigliere Comunale.

Si conclude qui la mia esperienza politica al Comune di Caltanissetta essendo venuti a mancare i minimi presupposti per svolgere serenamente e con profitto la mia attività di consigliere.

I sempre più incalzanti impegni di lavoro che mi portano spesso fuori da Caltanissetta, la mancanza di stimoli di natura politica, la delusione e l’amarezza di vedere una città spegnersi e incattivirsi perdendo la sua originaria e nobile identità, mi inducono a mettermi da parte.

Non abbandono il campo della politica perché restano in me forti e granitici i principi di lealtà e militanza tipici di chi è veramente di destra, sempre e comunque lontano dalle ipocrisie, dagli inciuci e dall’opportunismo. Semplicemente non mi sento più utile e producente nel mio attuale ruolo e neanche coinvolto nell’ambito di un progetto di rilancio della nostra città che invero non intravedo. Preferisco dare un contributo alla mia parte politica nelle retrovie, per il tempo che la mia famiglia ed il mio lavoro mi consentiranno.

Avrei voluto rassegnare le mie dimissioni già da tempo, non l’ho fatto nel rispetto di chi mi ha votato e dato fiducia, nel rispetto di chi è stato accanto a me durante questo mandato crescendo e maturando nel suo ruolo come la consigliera Giovanna Mulè ma soprattutto nei confronti degli amici di Caltanissetta Protagonista che dal 2014 mi hanno voluto leader di un movimento che in termini di consenso è da dieci anni il più suffragato dalla Città.

Per quanto mi riguarda però adesso è arrivato il momento di mettermi da parte, con garbo e buon senso.

Cordialmente, Michele Giarratana