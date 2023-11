Gela: carenza di personale all’ospedale “Vittorio Emanuele” e il direttore scende in corsia

Carenza di personale medico all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela, cosi’ il direttore sanitario Alfonso Cirrone Cipolla, per non lasciare scoperta la turnazione dell’Osservazione breve ha indossato il camice e ha gia’ concluso la prima notte di lavoro. Il dirigente medico si e’ inserito in turno per evitare che il servizio rimanga scoperto.

Concluso il turno di notte il direttore sanitario di presidio questa mattina ha proseguito con la tradizionale attivita’ direttiva in ospedale durante la quale, alla presenza del commissario dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, e’ stata ricevuta la delegazione del Movimento 5 stelle che ha programmato incontri in corsia ogni 15 giorni.