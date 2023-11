Festeggiati i 60 anni di vita religiosa della mussomelese Suor Valeria Barba

MUSSOMELI – 60 anni di vita consacrata. La mussomelese Maria Barba, anzi Suor Valeria, figlia di Gaetana Noto e Francesco Barba (Ciccu di Pina), una famiglia numerosa di otto figli, sette femmine ed un maschio, residenti prima in Via Giacinto Bellanca e successivamente in Via Trieste, nel fior della gioventù, lascia la famiglia per dare ascolto alla sua vocazione per la vita religiosa in seno alla Congregazione delle Suore Francescane del Signore: una istituzione secolare, fondata il 15 ottobre 1885. Un sereno percorso di vita religiosa è stato quello di suor Valeria, sancito dalla sua iniziale professione temporanea confermata successivamente dalla professione perpetua. L’ubbidienza al primo posto l’ha portato in diverse comunità della Congregazione, dove ha esercitato le mansioni affidatele. E’ stata per tanto tempo Maestra delle novizie a Roma ed attualmente si trova nella comunità di Santa Eufemia – Lamezia Terme. Qui, nella parrocchia di San Giovanni Battista, è stata festeggiata lo scorso 28 ottobre dalle sue numerose consorelle per il suo 60° anniversario di vita consacrata. La messa di ringraziamento è stata presieduta dal parroco Padre Giuseppe Martinelli. Numerose le attestazioni di stima e di affetto pervenute alla festeggiata. Suor Valeria ha ringraziato tutti per la loro presenza ed anche a quelli che hanno fatto pervenire voti augurali: “Giungano a tutti voi i miei ringraziamenti per i 60 anni di Vita Consacrata .Non smetto mai di ringraziare il Signore per il grande dono della Vocazione Religiosa e a tutti voi che avete collaborato ad andare avanti come strumenti preziosi nelle mani del Signore. Vi abbraccio tutti con affetto, Suor Valeria”. Con il gioioso momento di fraternita, anche col taglio della torta, la comunità delle Suore Francescane del Signore di Santa Eufemia – Lamezia Terme ha voluto festeggiare i 60 anni di vita religiosa della già maestra delle Novizie Suor Valeria Barba.