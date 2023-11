Caltanissetta, “La Saccara che vorrei”: un concorso a premi per le scuole medie

Questa mattina,nellaSala gialla di Palazzo del Carmine, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del bando di concorso, rivolto alle scuole superiori di I grado di Caltanissetta, “Vivi la città – la Saccara che vorrei”. Un progetto promossa dalla SICILBANCA – Fondazione Sicana in collaborazione con il Comune di Caltanissetta.

A presentare l’iniziativa sono stati il sindaco, Roberto Gambino, il presidente della SICILBANCA – Fondazione Sicana, Giuseppe Di Forti, la consigliera della Fondazione, Cettina Blando, e gli assessori del Comune di Caltanissetta, Concetta Andaloro ed Ettore Garozzo.

“La Saccara che vorrei” è un concorso a premi ideato nell’ambito del progetto “vivi la città” che l’istituto bancario, in collaborazione con Comune capoluogo, ha promosso con l’obiettivo di rendere partecipi i ragazzi alla vita della città, responsabilizzandoli ad avere cura e custodia dei luoghi pubblici, contribuendo anche ad abbellirli.

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole medie di Caltanissetta che, con la responsabilità di un docente individuato dal Dirigente della scuola di appartenenza, potranno partecipare alla selezione di progetti-idee da realizzare all’interno del quartiere Saccara.

Tutte le scuole che presenteranno un’idea progetto di abbellimento del quartiere riceveranno un premio di € 500,00 da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico. Mentre, la scuola che, a insindacabile giudizio di una apposita commissione, presenterà il progetto ritenuto più idoneo, riceverà anche € 3.500,00 per l’acquisto del materiale necessario per poterlo realizzare.

“Oggi abbiamo presentato un progetto che il Comune sta facendo insieme a Sicilbanca e fondazione Sicana sul quartiere della Saccara – ha commentato il sindaco Gambino a margine della conferenza stampa -. Un’idea che è arrivata direttamente dalla presidenza della banca e dalla dottoressa Cettina Blando, che noi abbiamo accolto con entusiasmo perché si coniuga perfettamente con altre iniziative che stiamo portando avanti all’interno di questo quartiere. Tra questi ricordo i servizi che si stanno attivando all’interno della Casa Beato Angelico Lipani, grazie alla volontà della consigliera comunale Angela Caruso e al presidente del Mo.Vi. Filippo Maritato. Questo concorso rivolto alle scuole medie, che ha lo scopo di riprogettare uno spazio all’interno di un quartiere a rischio come quello della Saccara, ha una valenza enorme perché impegna direttamente gli studenti e li rende protagonisti, facendo sì che i nostri giovani inizino ad appropriarsi dalla città antica” conclude il sindaco Gambino.

“Sicilbanca, nata come banca di comunità del territorio, unitamente a fondazione Sicania, che è una fondazione creata con lo scopo di valorizzare non solo i beni culturali di cui dispone l’istituto, ma anche il territorio e le comunità che serve la banca – dichiara il presidente Giuseppe Di Forti – sono ben lieti di partecipare a questo progetto, insieme al Comune di Caltanissetta, di valorizzazione del territorio e di una porzione di questa città. Un quartiere molto particolare, nemmeno conosciuto da tutti, che è il Saccara verrà valorizzato con l’impiego della parte migliore della comunità, i giovani. Un’iniziativa per tutte le scuole medie della città – conclude Di Forti – che potranno così essere protagonisti, ottenere un contributo economico e, perché no, essere selezionati per la realizzazione di questo progetto di valorizzazione di questo antico quartiere di Caltanissetta.”