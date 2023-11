Caltanissetta. Gianfranco Cammarata eletto portavoce della Consulta del Volontariato, terza età e problemi sociali

CALTANISSETTA. Gianfranco Cammarata è stato eletto portavoce della Consulta del Volontariato, terza età e problemi sociali dell’Amministrazione Comunale di Caltanissetta. Sua vice è stata eletta Antonina Sorge. L’elezione è avvenuta presso la sala “Celestino” della Biblioteca Comunale “L. Scarabelli”

Gianfranco Cammarata è personaggio molto noto all’interno del nostro territorio per le sue numerose e continue iniziative in ambito culturale e artistico ed è anche referente del Collettivo Letizia. Antonina Sorge è presente in consulta in rappresentanza dell’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta Odv . Alla elezione, con propri rappresentanti, erano presenti la Croce Rossa Italiana e il Comitato di Quartiere Pinzelli. Della Consulta fanno parte anche l’Associazione S. Agata, l’ Associazione Quality Life e l’ Associazione Allattamore.