Caltanissetta, Gambino aggiorna sui lavori ANAS sulla SS640 e via Borremans

Riunione al quartier generale di Anas alla presenza del sindaco Roberto Gambino e l’Assessore Frangiamone in merito ai lavori sulla SS640 e su via Borremans.

“Il comune di Caltanissetta ha fortemente voluto che via Borremans venga messa in sicurezza una volta per tutte e in maniera definitiva” ha dichiarato il Sindaco Roberto Gambino.

I nuovi progetti comprendono idonee opere che eviteranno frane e smottamenti, oltre al rifacimento completo del manto stradale.









L’inizio dei lavori è previsto per l’inizio del nuovo anno.

Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori sulla 640 si sta lavorando su diversi fronti tra gallerie, svincoli e viadotti.

In tal senso abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che le prime aperture (compresa la galleria in direzione Agrigento) avverranno tra la fine di quest’ anno e l’inizio del nuovo.

Anas sta completando l’iter per le opere di compensazione sulla frana di contrada La Spia, sulla circonvallazione Est in zona Santo Spirito e per la ricostruzione del viadotto San Giuliano.

“Noi staremo sempre in cantiere a controllare l’avanzamento dei lavori sino a quando non saranno completati” ha concluso il Sindaco.