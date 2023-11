Caltanissetta. Ecco tutte le Associazioni aderenti al Gruppo “Sos Sicilia Centrale” per l’istituzione di un Osservatorio per la tutela del patrimonio culturale

CALTANISSETTA. Presso i locali della Casa editrice Lussografica, a Caltanissetta, si è tenuta la prima riunione, indetta dalle Associazioni aderenti al gruppo “SOS Sicilia Centrale”, per l’istituzione dell’“Osservatorio permanente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia Centrale”.

Nel corso dell’incontro è stato deciso di redigere delle schede di rilevazione dell’attuale status dei luoghi di interesse culturale e naturalistico della Sicilia Centrale (siti archeologici e minerari, palazzi storici, chiese, monumenti, cimiteri, archivi, biblioteche, musei, riserve naturali, parchi, etc.) che confluiranno in un “libro nero” in cui saranno evidenziate tutte le criticità e le problematiche rilevate.

Il ricco dossier sarà poi presentato al pubblico e alle istituzioni e agli enti che gestiscono tali luoghi.

All’incontro erano presenti: Simona Modeo e Stefania D’angelo (SiciliAntica), Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia), Giuseppe Giugno e Patrizia Falzone (Associazione Alchimia), Maria Concetta Cilano, Maria Carmen Giordano, Fiorella Flamini, Maria Lazzara e Marcello Arena (Associazione Archeologica Nissena), Gianfranco Cammarata (Collettivo Letizia), Salvatore Granata (Comitato di Quartiere di Gibil Habib), Salvatore Farina, (Associazione Duciezio), Marcello Petitto (FAI, Delegazione di Caltanissetta), Ugo Adamo (Gruppi Archeologici d’Italia sezione di Piazza Armerina), Marina Castiglione (piùCittà), Gero Di Francesco (Rivista di Studi Storici Siciliani), Luigi Mazzara (Associazione Trinasoteira), Luca Miccichè (Pro Loco Caltanissetta), Marisa Sedita (Dante Alighieri).