Caltanissetta, 170 beni confiscati assegnati al comune del capoluogo nisseno. il sindaco Gambino: “E’ il lavoro che ha portato avanti questa amministrazione”

L’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità ha assegnato 170 immobili, del valore di più di tre milioni di euro, al Comune di CALTANISSETTA “che – si legge in un comunicato del Ministero dell’Interno – li utilizzerà per progetti di agricoltura sociale, in particolare per attività finalizzate all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità e alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche”. ”Questo è il risultato del lavoro che in questi anni ha portato avanti questa amministrazione per utilizzare al meglio i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – commenta il sindaco Roberto Gambino – Un lavoro finalizzato a sfruttare e valorizzare al massimo queste strutture, di proprietà della malavita, facendoli diventare luoghi dove si svolgono attività sociali al servizio del territorio, in modo da rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare nello stesso tempo opportunità di sviluppo”.