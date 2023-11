Auto travolge due scale nel nisseno, operai precipitano da 3 metri, feriti

Travolge due scale a pioli con l’auto facendo cadere due operai che sono rimasti feriti. E’ successo ieri pomeriggio a Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri sono intervenuti in via Gorizia, dove poco prima un 56enne, a bordo della propria autovettura lancia Delta, aveva colpito accidentalmente due scale a pioli poggiate sulla strada, sulle quali si trovavano 2 operai di 30 e 27 anni, di una ditta di Capo d’Orlando (Messina) che erano intenti ad effettuare alcune riparazioni ad una scatola elettrica, situata all’altezza di 3 metri. I due sono precipitati procurandosi ferendosi agli arti. Sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato i due feriti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove sono stati sottoposti a cure mediche e accertamenti diagnostici, e dimessi con 30 giorni di prognosi.