Visita didattica di una filiera olivicola olearia intensiva per gli alunni dell’Istituto Agrario IIS Virgilio di Mussomeli

MUSSOMELI – Gli alunni dell’Istituto Agrario I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli lo scorso 12 ottobre hanno avuto la possibilità di visitare una delle aziende olivicole più all’avanguardia del territorio siciliano. Si tratta dell’azienda agricola Bono di Trapani, specializzata in impianti olivicoli intensivi modello spagnolo. Gli alunni hanno assistito a metodi di raccolta innovativi ad alto reddito con l’utilizzo di macchinari all’avanguardia come la macchina raccoglitrice-scavallatrice, in grado di raccogliere 6/7 ettari di olive al giorno rendendo i tempi di raccolta molto più brevi ed efficienti. Il percorso della filiera è continuato con il processo di trasformazione attraverso impianti in grado di convertire in prodotto finito 200 -250 quintali di olive l’ora, con un ritmo di imbottigliamento pari a 20.000 bottiglie all’ora. Gli alunni hanno assistito con entusiasmo ad una filiera unica nel suo genere all’interno del contesto siciliano, al passo con i tempi e con quanto richiede il mercato internazionale. Il percorso vissuto dai ragazzi dell’Agrario di Mussomeli rientra nelle attività di orientamento dell’istituto Virgilio che guarda a formare i propri studenti facendo toccare con mano realtà imprenditoriali innovative e proiettate verso il futuro.