Sport e salute con Aics anche nel Vallone

Sembra che sia proprio lo sport quello che vuole ripartire in questa nuova stagione 2023-24 nella provinciale di Agrigento e questo si evince dalla nuova linea programmatica del Dipartimento Provinciale Sport e Salute della Presidenza Provinciale dell’AICS di Agrigento. Da 62 anni, l’Ente Nazionale AICS, fondato dal Ministro del Lavoro Brodolini utilizza lo Sport, tra i suoi vari strumenti, per trasmettere valori come la coesione sociale, l’aggregazione, l’integrazione e soprattutto per inculcare nei più piccoli i valori delle regole e della legalità. L’AICS in provincia di Agrigento e nel Vallone Nisseno ha nei mesi scorsi avviato varie iniziative di intesa con comuni e istituzioni scolastiche. Nei mesi che verranno il nuovo team dirigenziale cercherà di mettere al frutto queste intese nella speranza che gli amministratori locali comprendano a fondo, e non solo con la retorica, il valore dello sport di base. Sport Village in Tour sarà un’iniziativa che vedrà nei vari borghi della provincia e delle zone limitrofe giornate dedicate allo sport e al sociale. “Il Villaggio”, rappresentato dai vari comuni che di volta in volta ospiteranno questo format, si trasformerà per due giorni e sarà teatro per tornei e campionati di calcio a 5, a 7 per le fasce di età dal 2009 al 2015. Le piazze si animeranno con eventi di automobilismo, dei raduni di macchine d’epoca che però si sposteranno proprio come supporto all’azione turistica. Piazze, scalinate e altri luoghi idonei potranno ospitare eventi dove la Danza, il Karate, il Judo, porteranno arte e bellezza del movimento artistico oppure lo spettacolo del corpo nell’equilibrio e nella forza dal sapore orientale. Alcune delle manifestazioni provinciali organizzate all’interno dello Sport Village in Tour daranno anche la possibilità per le qualificazioni per le fasi Regionali e Nazionali di alcune discipline. Per tutti vi saranno momenti di ginnastica, aerobica, zumba, fitness musicale, che le palestre cureranno nelle varie piazze a beneficio dei cittadini che, assolti i doveri cristiani, potranno bruciare le calorie in eccesso e eliminare le tossine dal loro corpo. Il Settore Equitazione dell’AICS di Agrigento è quello più popoloso di qualsiasi altra provincia e vanta decine di associazioni con un equestre. Pertanto la commissione sceglierà di volta in volta dei comuni per radunare o per organizzare galà dove la bellezza dei cavalli si fonda con il rapporto unico tra l’animale e l’atleta che lo governa. Sono previste durante l’anno sportivo anche quattro grandi attività di trekking alla scoperta dei percorsi naturali in collaborazione con il Dipartimento Provinciale Ambiente e Animali e con il Dipartimento Provinciale Scienze Naturali ed Olistiche, nonché due manifestazioni riguardanti il ciclismo e mountain-bike. Grande attenzione sarà data al mondo dei diversamente abili, anche tramite pet terapy per i più piccoli, sino ad arrivare all’ambito agonistico in collaborazione con il Dip. Provinciale Politiche Sociali visto che AICS fa parte del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Per promuovere la salute sarà data assistenza alle Palestre affiliate AICS con un progetto nazionale che unirà le scuole sprovviste di strutture sportive che convenzionate con l’Ente AICS, troveranno luoghi idonei dove poter dare il giusto apporto di educazione posturale ai piccoli alunni. In collaborazione con il Dip. Provinciale Cultura, diretto dal Prof. Elio Di Bella, verranno anche proposti eventi storici anche al livello sportivo come la scherma medievale, la giostra medievale, il tiro con l’arco medievale, preferendo tutti quei comuni che hanno dei castelli che possono fare da sfondo, attirando tanti turismi, oltre che l’attenzione mediatica così come è avvenuto ai piedi del Castello Manfredonico di Mussomeli nel 2021. Nei vicoli del borghi nonni e piccini si cimenteranno nei giochi antichi e tradizionali. Da anni grazie alla convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo ma anche grazie all’Università Telematica Pegaso della Provincia di Agrigento, molti studenti hanno avuto la possibilità effettuare tirocini pre e post laurea proprio presso i Dipartimenti Provinciali AICS in base alla facoltà di frequenza. Anche il Dipartimento Prov. Sport e Salute sarà felice di accogliere pure quest’anno gli studenti che studiano o già in possesso di diploma di laurea in Scienze Motorie in attesa di finire la magistrale.

Non saranno dimenticati i tornei di Calcio Balilla, tennis tavolo, pallavolo, basket, ginnastica artistica, nuoto. Già a lavoro per i Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno nella provincia di Agrigento e zone limitrofe per il 2025 a coincidere con Agrigento Capitale della Cultura. Quest’anno ritornerà il Corritalia ideato dalla Presidenza Nazionale AICS, con una vesta diversa, infatti verrà coniugato con una staffetta che percorrerà tutti i Comuni, per una raccolta fondi da destinare a Enti di ricerca contro i tumori, visti i numerosi casi che falciano tanti cittadini della nostra comunità. In ogni evento si attuerà il TERZO TEMPO dove si tratteranno i disagi sociali, nonché campagne controm la violenza sulle donne, e prevenzione Per aderire contattare AGRIGENTO@AICS.IT oppure Rino Pitanza 3409676760 Taibi Mario Gero 3204831316