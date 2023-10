Settantaseienne guardiano di un cantiere mobile muore investito in autostrada

Operaio di 76 anni è morto investito da un’auto sulla A12 nella serata di ieri. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 57 in località Campo tra Deiva Marina (La Spezia) e Moneglia (Genova) . Si chiamava Luigi Bernardini e lavorava come guardiano di un cantiere mobile per una ditta esterna della concessionaria del tratto.

In base a una prima ricostruzione, Bernardini sarebbe stato centrato in pieno mentre attraversava la carreggiata ed è morto sul colpo. Sul posto gli uomini e i mezzi del 118 e l’automedica di Lavagna ma i tentativi di soccorso sono risultati inutili. L’impatto è stato devastante. Alla polizia stradale sono affidate la ricostruzione dell’incidente e le indagini.