Plesso”Padre Pino Puglisi” Incontri interculturali: in Europa, cittadini del mondo

MUSSOMELI – Venerdì 13 c.a., alle ore 10:00, presso il plesso “Padre Pino Puglisi” dell’Istituto comprensivo statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito dell’iniziativa Erasmus Days “Let’s move ahead together in Europe” (andiamo avanti insieme in Europa), si è svolto l’evento di disseminazione Erasmus+ dedicato agli alunni delle classi quinte della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e ai docenti. Alla presenza della Dirigente scolastica prof.ssa Alessandra Camerota, della referente del progetto Erasmus plus prof.ssa Adriana Cino e dell’insegnante Rosalinda Tomasini, che aveva introdotto la scuola nel mondo Erasmus, gli alunni hanno partecipato ad un momento di educativa condivisione su temi, iniziative, azioni, esperienze vissute dai ragazzi in Europa, grazie alla partecipazione dell’istituto all’Erasmus Plus. Nelle scuole partecipanti al progetto, dal 9 al 14 ottobre 2023, – “6 giorni per far risplendere l’Europa”, come recita il motto ufficiale della settima edizione degli #ErasmusDays – si sono svolte delle iniziative, molto partecipate dai beneficiari del Programma. Gli #ErasmusDays 2023 sono stati lanciati ufficialmente il 9 maggio, nel giorno dell’Europa e nel giorno di avvio dell’anno europeo delle competenze. Questa settima edizione, promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+, con il patrocinio della Commissione Europea, vuole mettere in luce le diversità culturali presenti in Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre. Partecipare agli Erasmus Days è un ottimo modo per promuovere la ricchezza della mobilità europea e i successi del Programma Erasmus+. L’iniziativa è stata un momento importante per condividere la propria esperienza Erasmus+ e per diffondere i risultati dei progetti realizzati. Durante la mattinata, gli alunni sono stati coinvolti in attività didattiche che hanno dato prova delle svariate competenze acquisite dagli stessi e dai docenti dell’I.C. “Paolo Emiliani Giudici” durante le mobilità all’estero. Altresì, sono state presentate le mobilità Erasmus, diffondendo i risultati dei progetti realizzati e raccontando le meravigliose esperienze vissute e le buone pratiche acquisite. Ospiti speciali della mattinata sono stati gli ex alunni dell’istituto che hanno raccontato le proprie esperienze Erasmus dal 1999 al 2023. Ottima la narrazione che è stata fatta dell’esperienza Erasmus+ da parte della prof.ssa Adriana Cino, docente di lingua inglese, alla quale va riconosciuto il merito e la indubbia capacità organizzativa e didattica messa in opera per la realizzazione del progetto medesimo, insieme agli altri colleghi che hanno dato il loro contribuito. Puntuale, e con viva soddisfazione, l’intervento della Ds prof.ssa Alessandra Camerota che ha voluto ricordare: “il valore pedagogico di simili iniziative volte alla crescita educativa dei nostri alunni. In un mondo che cambia e in rapida trasformazione, l’esperienza Erasmus+ indica la strada maestra da percorrere per ampliare le conoscenze e i saperi dei nostri ragazzi, futuri cittadini, ci vogliamo augurare, di un Europa economicamente ricca, destinataria di una pregiata partecipazione democratica e spazio condiviso di libertà e di pace”. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Leonardo da Vinci”prof. Tonino Calà)