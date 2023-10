Mussomeli, preside in pensione prof. Vaccaro incontra alunni scuola di Via Concetto Marchesi e dona ad ognuno un libro

MUSSOMELI – E’ tornato fra i banchi di scuola, ieri mattina, per incontrare gli alunni delle classi terze A e B di scuola secondaria di primo grado nell’aula magna “Angelo Barba” dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”. Siamo parlando del dirigente scolastico in pensione Prof. Salvatore Vaccaro che è stato accolto dalla dirigente Alessandra Camerota. Hanno incontrato, appunto, gli anzidetti alunni, donando ad ognuno un libro. “Un legame ben saldo con l’istituzione scolastica che ha diretto – dicono dalla scuola – ed anche con il piacere di formare le nuove generazioni”. Da sottolineare che il professore Vaccaro, studioso ed appassionato nelle ricerche storiche del territorio, continua a sfornare articoli che trovano spazio anche in questo giornale online. Una passione per la cultura che lo rende sempre attivo nella quotidianità