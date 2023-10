Mussomeli, Plesso “Madonna di Fatima”: Festa ai nonni con recite scenette e balli

MUSSOMELI – Ieri mattina, 2 ottobre, i bambini del Plesso “Madonna di Fatima”, scuola dell’infanzia, con canzoni, balli, e poesie hanno voluto ricordare il ruolo fondamentale che i nonni ricoprono da sempre nella società. Ruolo che è servito e servirà per la formazione e crescita dei nipotini. A tal proposito, con scenette, si è cercato anche di mettere in evidenza come erano i nonni di un tempo e come sono oggi. Un momento di condivisione, dunque, per ringraziare in maniera festosa tutti i nonni. Evidentemente tutti i presenti, soprattutto i nonni, non si sono risparmiati negli applausi e, prima di lasciare la palestra comunale hanno formato un grande girotondo coinvolgendo tutti quanti, compresi i bambini, in un momento di gioia collettiva. Un modo semplice per esaltare il ruolo dei nonni ed il rapporto amorevole con i nipoti.