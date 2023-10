Mussomeli, Festa S.Francesco: corona d’alloro, accensione lampada votiva distribuzione ramoscelli d’ulivo. La preghiera dell’assessore Lo Conte

MUSSOMELI – Nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, la vigilia della festa, c’erano in tanti alla celebrazione liturgica del Transito di San Francesco. Il rettore Padre Valdecir ha accolto all’ingresso della chiesa le autorità civili e militari nelle persone dell’assessore Seby Lo Conte, in rappresentanza del sindaco, il presidente e vice presidente del consiglio comunale Gianluca Nigrelli e Yosella Schifano, l’assessore Jessica Valenza, Il capitano Giuseppe Tomaselli, il maresciallo Ines Parisi, ed il comandante della Guardia di Finanza Salvo Imbesi. Presenti anche le associazioni “Amici di San Francesco”, i rappresentanti del Cisom, Croce Rossa Italiana, Fratres e Misericordia. Con il corteo introitale fino all’abside, la deposizione della corona di alloro nella parte sottostante al simulacro di San Francesco, da parte dell’assessore Lo Conte, a nome della cittadinanza, e la successiva accensione della lampada votiva, il celebrante Padre Valdecir ha dato il via alla funzione religiosa con il Transito di San Francesco, animato dal coro della comunità francescana. Ben visibili i labari della Milizia dell’Immacolata e del Terz’Ordine Francescano. E’ seguita, poi, l’omelia, la preghiera a S. Francesco dell’assessore Lo Conte, a nome della cittadinanza, la benedizione e distribuzione dei ramoscelli d’ulivo ai presenti nel segno della pace. Presenti i fraticelli della Copiosa Redenzione.