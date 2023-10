Marianopoli, Quadri di Piazza Landolina: è braccio di ferro fra l’opposizione e l’amministrazione Noto. La diretta Facebook del sindaco

MARIANOPOLI – I consiglieri di opposizione Calogero, Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro sono tornati nuovamente sull’argomento “Quadri di Piazza Landolina” mediante un esposto inoltrato alla sovrintendenza come comunicato dal Primo cittadino nella diretta facebook dallo stesso promossa in una decina di minuti e rivolto alla cittadinanza. “Buongiorno a tutti, ha esordito il sindaco Salvatore Noto, – oggi debbo ritagliare un pezzo del mio tempo per raccontarvi un’altra triste storia di questa nostra comunità”. L’opposizione nelle persone di Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro ci hanno fatto un esposto alla sovrintendenza perchè nuovamente vogliono che rimuoviamo i quadri di Piazza Landolina”.( La comunicazione integrale del sindaco Noto nel video della diretta facebook)