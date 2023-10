Marianopoli, festeggiato il secolo di vita di zi Turiddru Panzica. Comunità in festa!

MARIANOPOLI – Ha raggiunto il secolo di vita e zi Turiddru Panziza è stato al centro dell’attenzione dei suoi compaesani, tributandogli affetto e simpatia. Così si legge sul post del sindaco Salvatore Noto per raccontare l’evento. “E’ stata una serata all’insegna della festa e del divertimento quella che ieri sera, presso la sala sikania, ha visto la nostra comunità festeggiare i 100 anni del Sig. Panzica Salvatore, per tutti “zi Turiddru”. Familiari, amici e conoscenti hanno voluto, assieme all’amministrazione comunale, dare il giusto tributo ad un percorso di vita importante sia per l’età raggiunta che per l’interazione sociale che da sempre il festeggiato è riuscito a costruire attorno a se. Persona “speciale”, con una storia personale affascinante quanto complessa, dall’emigrazione alla guerra, il nostro centenario ne ha viste proprio tante. La sua più bella peculiarità, il sorriso, donato quotidianamente a tutti coloro che lo incontrano per strada, sia a piedi che alla guida del suo, ormai famoso, motozappa. Grazie a tutti per la corale partecipazione, in particolare alla famiglia tutta e alle persone care del nostro centenario”. Evidentemente a zi Turiddru Panzica anche gli auguri della redazione del FATTO NISSENO il fatto del vallone.