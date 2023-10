Marathon Caltanissetta partecipa e vince a “I colori della Solidarietà”

Nella splendida cornice di Piazza Armerina, nota per i suoi celebri mosaici della Villa Romana del Casale, domenica scorsa si è svolta una gara podistica straordinaria sotto il segno della solidarietà. La competizione, intitolata “I Colori della Solidarietà”, valida come prova del Grand Prix Interprovinciale CL/EN, ha attirato atleti da diverse località, pronti a mettere alla prova le loro capacità su un percorso di 7 km articolato su 5 emozionanti giri. La partenza è stata data da Piazza Antonino Cascino, in onore del generale che ha lasciato un segno indelebile nella storia di questa affascinante cittadina.

Cinque atleti indossanti la maglia gialla della Marathon Caltanissetta hanno dimostrato una performance straordinaria, con risultati degni di un vero podio. Luigi Trentuno ha impressionato tutti classificandosi al primo posto nella categoria SM 65, completando il percorso con un tempo strepitoso di 32 minuti e 21 secondi. Un trionfo di resistenza e passione per la corsa.

Ma non è finita qui. Giovanni Zagarella ha dato prova della sua abilità, chiudendo la gara in 34 minuti e 21 secondi. Il livello di competizione era altissimo, e questi atleti hanno dimostrato di avere il cuore e la determinazione necessari per emergere in questa sfida.

Le due atlete della Marathon Caltanissetta, Graziella Giambra e Domenica Cannistraci, non sono state da meno. Graziella si è classificata al secondo posto nella categoria SF50, con un tempo di 34 minuti e 44 secondi, dimostrando una straordinaria dedizione alla corsa. Domenica, nella stessa categoria, ha conquistato il terzo posto, con un tempo di 36 minuti e 59 secondi. Queste donne eccezionali hanno dimostrato che la passione per la corsa porta a rompere ogni barriera mentale, e hanno portato a casa medaglie ben meritate.

Chiudiamo con Dario Polizzi, che concludendo la gara in 40 minuti e 51 secondi ha dimostrato grande tenacia e spirito di competizione. Il percorso, caratterizzato da variazioni altimetriche impegnative, e la giornata calda hanno reso la competizione ancora più ardua, ma gli atleti hanno affrontato ogni sfida con coraggio.

La gara “I Colori della Solidarietà” ha dimostrato che lo spirito sportivo e la generosità possono fondersi in un evento straordinario. Oltre alla competizione, l’evento ha promosso la solidarietà, con i fondi raccolti destinati a iniziative benefiche. Questi atleti non solo hanno dimostrato il loro talento nella corsa, ma hanno anche dimostrato che la forza della comunità può spingersi ben oltre il traguardo.