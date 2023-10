La Provincia di Sicilia ha eletto il mussomelese Padre Calogero Favata Ministro Provinciale dei Frati francescani del Terz’Ordine Regolare.

Prestigiosa carica per il mussomelese Padre Calogero Favata. Lo scorso 5 ottobre la Provincia di Sicilia dei Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare lo ha eletto all’ufficio di Ministro Provinciale. Il religioso, appartenente all’ordine dei Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare, attualmente, ricopre i seguenti incarichi: 2° Consigliere Generale del Terzo Ordine Regolare (al secondo mandato); Superiore, economo e rettore della chiesa di S. Caterina a Chiaia in Napoli; Rettore della chiesa di San Paolo alla Regola in Roma; Maestro dei novizi; Giornalista pubblicista (iscritto all’Ordine dei giornalisti di Napoli); Cappellano Capo della Delegazione di Napoli del Sovrano Militare Ordine di Malta; Assistente spirituale del Gruppo CISOM Caltanissetta; Fondatore e presidente dell’Associazione Gioia e Speranza ETS con la quale ha costruito un ospedale nella città di Huamachuco (Perù) e sta portando avanti il Progetto “Dona un futuro” a favore dei bambini e villaggi poveri delle foreste dell’Angola (Africa). Felicitazioni e voti augurali sono pervenuti a Padre Calogero, assai apprezzato in paese, da parte dei suoi concittadini, non appena diffusa la notizia.(Nella foto: il terzo da destra)