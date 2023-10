Generazione Gela: “Nuovi libri per la biblioteca. Creare un comitato per orientare la scelta”

Riceviamo e pubblichiamo un invito di “Generazione Gela” per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. La proposta del comitato è quella di creare un comitato che possa selezionare dei testi da acquistare per la biblioteca comunale e che verranno messi a disposizione dei cittadini e utenti.

Uno degli obiettivi che noi di Generazione Gela ci siamo prefissati fin dall’inizio è quello di un rilancio della nostra città che passa attraverso la promozione di uno sviluppo culturale. A tal scopo negli scorsi mesi, grazie all’impegno e allo studio di diversi giovani professionisti appartenenti al nostro Comitato che lavorano nel settore della ricerca e della progettazione di bandi, abbiamo messo a conoscenza dell’amministrazione comunale diverse opportunità dalle quali potrebbe trarre beneficio la nostra città. Abbiamo inteso questa attività come servizio alla collettività cittadina, sopperendo, in parte e nel limite delle nostre possibilità, ad una attuale carenza di risorse all’interno del Comune di Gela. Con soddisfazione, comunichiamo che il Comune di Gela, ha ottenuto il contributo destinato all’acquisto di nuovi libri per la Biblioteca Comunale.

Si tratta di un’importante risorsa finanziaria utile ad ampliare il parco formativo della nostra biblioteca, ad oggi purtroppo ancora chiusa per ristrutturazione, in grado di consentire un netto miglioramento del servizio: il bando infatti prevede l’erogazione del contributo per l’acquisto di libri cartacei ma consente, ove sia compreso nella spesa, anche la forma elettronica agevolando così l’e-learning.

Sarebbe opportuno costituire un Comitato a cui delegare l’individuazione dei testi da acquistare, formato da presidi e docenti, oltre che da professionisti nell’ambito della formazione, con l’obiettivo di strutturare anche nuove forme di gestione di una Biblioteca di cui ancora oggi, con rammarico, non conosciamo data certa di riapertura delle porte. Siamo consapevoli che questo contributo non è sufficiente a migliorare la qualità del servizio formativo presente in città, ma rappresenta un altro piccolo tassello che auspichiamo rientri all’ interno di un processo virtuoso insieme all’apertura di strutture come la Biblioteca e il Macchitella Lab.

Vogliamo infatti che anche a Gela certi servizi fossero disponibili, con luoghi d’incontro, di aggregazione e cooperazione idonei ed accessibili a tutti. Informarsi, leggere, conoscere, confrontarsi, rappresentano le fondamenta per una cittadinanza attiva, libera e consapevole. Il poter contare su spazi condivisi come la Biblioteca genererebbe un maggior senso di appartenenza comunitario, favorendo l’istaurarsi di legami e relazioni utili ad una produzione culturale, per la quale noi di Generazione Gela continueremo a lavorare e “spingere sull’acceleratore”.