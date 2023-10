“Camina cu ‘a musica” fra i sentieri di Mussomeli fra “acchianati e scinnuti”. Il fitness trova spazio ed è scuola.

MUSSOMELI – Sport, amicizia e solidarietà, un trinomio che ha caratterizzato la giornata domenicale pomeridiana dell’8 ottobre 2023 nell’iniziativa benefica pro Telethon, organizzata dalla Fratres, condivisa ed in sinergia degli Amici della Mountain Bike, Misericordia, Pro Loco, UILDM (Unione Italiana per la lotta alla distrofia muscolare) ed altre associazioni locali indicate nella locandina precedentemente diffusa: Tutti insieme, appunto per una causa benefica. E’ stato un interessante e salutare pomeriggio trascorso all’aperto da una settantina di partecipanti, fra alture, pendii, aria salubre, con un paesaggio, a dir poco, incantevole, con un percorso ad andatura costante e con spazi riservati agli allenamenti Fitness, magistralmente coordinato e diretto dal dinamico istruttore Fabio Reina. “Camina cu a Musica” è una manifestazione che mira a far scoprire parti urbane, e non, del territorio di Mussomeli a ritmo di musica. Organizzazione perfetta e ben raccordata con un percorso attraverso i sentieri, guidati dagli attivi “Amici della Mountan Bike”. Un itinerario costantemente scortato dall’ ambulanza della Misericordia con i suoi dirigenti Vittorio Catania, e Isidoro Scaduto. Da sottolineare che, partendo da Piazzale Mongibello, il percorso è stato Viale della Magnolie, attraversando, poi, i sentieri che portano all’Elisupericie, Castelluccio , Grotte di Coste, Monte San Vito, Girafi ,e poi, in direzione delle zone del Castello con una sosta per la foto di gruppo e per il rinfresco, offerto alla numerosa comitiva, dal supermercato CRAI extra. Il rientro, poi, nel piazzale Mongibello, ha registrato la consegna dei cinque chilometri, calpestati dagli attivi partecipanti, lasciando alle spalle la naturale stanchezza, soddisfatti per avere vissuto un pomeriggio a contatto con la natura, alla rivisitazione e conoscenza di lembi di terra, accompagnati dalla musica che proveniva dalle cuffie, gentilmente messe a disposizione da Marco Pintavalle. Una iniziativa, dunque, a più mani, per incentivare l’aggregazione e la socializzazione e per fare scoprire il piacere dello stare bene insieme. (Altro video in elaborazione)