Caltanissetta, basket serie C. Domenica 8 ottobre, esordio Invicta. Coach Spena: “La squadra ha un’anima nissena profonda”

Monta l’attesa a Caltanissetta per l’esordio in serie C dell’Invicta. La prima gara del quintetto guidato da coach Peppe Spena è in programma domenica, 8 ottobre, alle ore 20:00 al PalaCannizzaro.

La compagine nissena, dopo la strepitosa scorsa stagione culminata nella vittoria del campionato e nella conseguente promozione, nel suo primo match ospita il Savio Messina.

La squadra ha un roster composto per la stragrande maggioranza da atleti nisseni, crede molto nella nissenità come anche dimostra il certosino e qualitativo lavoro nei settori giovanili.

Entusiasmo e gioia fanno capolino nelle dichiarazioni del presidente Concetto La Malfa: “Siamo carichi per poter disputare un buon campionato. Abbiamo mantenuto lo zoccolo duro, aggiungendo tre elementi di valore: due stranieri, un serbo ed un lettone, ed un giovane di grandi prospettive. Sogno di arrivare ai play-off ma, sarà dura. Nisseni, domenica, venite a supportarci come sempre avete fatto”.

Coach Spena, tiene i piedi per terra e sottolinea lo spirito di sacrificio di un gruppo che ha lavorato e lavora sodo, per affrontare la stagione nel migliore dei modi: “Si respira entusiasmo in città. Piccolo aneddoto, ieri un tifoso ha portato tre cassettine di uva ai ragazzi: questo la dice lunga su come Caltanissetta aspetta l’inizio di campionato, questa partita”.

Il tecnico spiega: “I ragazzi fanno le api operaie. Nessuno vuole emergere sul gruppo ma tutti remano per il gruppo. L’Invicta ha un’anima nissena profonda e la nissenità viene rispettata dalla squadra e, diventa un credo. Si respira aria di sacrificio, lavoro: dare il massimo per la maglia”.