Bompensiere, una gazza entra in chiesa e assiste alla messa

BOMPENSIERE . E’ entrata in chiesa durante la messa e sarebbe rimasta sino alla fine. Non si tratta di una parrocchiana ma di una gazza. La conoscono tutti in paese, addirittura è diventata familiare. La notizia è circolata nel piccolo centro nisseno, e diffusa su Facebok con tanto di foto. I commenti non si sono fatti attendere, confermando la veridicità della notizia. Così Maria Giovanna: “ogni pomeriggio viene a trovare mio padre”: e Gabriella “ “E’ abituatissima a stare con le persone; e Lilla: “ se lasci la porta aperta entra a casa”. Insomma, la gazza sembra avere scelto e preferito come residenza Bompensiere, socializzando con i residenti.

La Gazza è una specie che appartiene all’ordine dei Passeriformi, alla famiglia dei Corvidi. Il nome scientifico è Pica pica, è una specie diffusa in tutta Europa, in Italia e nel Lazio è stanziale e la si ritrova più o meno lungo tutta la Penisola. Raggiunge una lunghezza di circa 45 centimetri, il peso può arrivare fino a 250 grammi, l’apertura alare è di circa 50-60 centimetri. La livrea si presenta bianca e nera, con riflessi metallici che variano a seconda della luce, dal grigio-verde al blu. La coda è certamente un carattere distintivo: particolarmente lunga (soprattutto negli esemplari adulti) e di colore nero-verdastro.(Da

Wikipedia)