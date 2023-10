Alunno 15enne spara in classe con una pistola ad aria compressa a docente di sostegno

Ancora uno studente che spara in classe con una pistola ad aria compressa ad una docente. Stavolta è accaduto in provincia di Salerno. Qui una docente di sostegno è stata colpita in varie parti del corpo da una pistola a pallini portata a scuola da uno studente di 15 anni.

La docente, come riportato dal Corriere della Sera, non ha riportato ferite importanti ma solo qualche livido. Il Dirigente scolastico ha interrotto la lezione e, collaborato dagli altri insegnanti, ha prima prestato soccorso alla docente e poi ha avvertito la famiglia del ragazzo che ha fatto partire i colpi contro l’insegnante.

Lo studente che avrebbe sparato ha tentato di far ricadere la colpa ad un compagno di classe, nascondendo l’arma dentro lo zaino del coetaneo. Non è scattata al momento alcuna denuncia da parte della prof vittima ma i carabinieri hanno sequestrato l’arma. Il dirigente scolastico farà sapere a breve la sanzione disciplinare per il ragazzo. (Orizzonte Scuola)