Strade sicure, il 24 luglio al via l’operazione “Safe Holiday” della Polizia Stradale

Nell’ambito della cooperazione internazionale promossa dal Network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL, l’Italia aderirà all’operazione “SAFE HOLIDAY”, finalizzata al controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza degli autoveicoli e dei veicoli a due ruote che, nel periodo estivo, si muoveranno sul territorio nazionale.

L’operazione si svolgerà dal 24 al 26 luglio 2026, periodo caratterizzato da intenso traffico veicolare di turisti italiani e stranieri lungo le principali arterie nazionali. ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti) L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’ Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche. Lo scopo della campagna “SAFE HOLIDAY” è di intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per minori in un’ottica di prevenzione e garanzia della sicurezza stradale affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.A tal fine la Polizia Stradale ha predisposto sull’intero territorio nazionale l’effettuazione, per tutto il periodo in questione, di mirati controlli, in particolar modo sulle arterie autostradali e di grande comunicazione nazionale caratterizzate da intenso traffico veicolare di turisti italiani e stranieri.