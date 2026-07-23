Caltanissetta, il cordoglio del PD per la morte del Vigile del Fuoco Alessandro Marchì

Caltanissetta – Il Partito Democratico – Federazione Provinciale di Caltanissetta esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco Alessandro Marchì, deceduto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nel territorio nisseno.

La sua morte, avvenuta nell’adempimento del proprio dovere, colpisce profondamente l’intera comunità provinciale e richiama il valore straordinario del servizio svolto ogni giorno dalle donne e dagli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, spesso in condizioni di grande difficoltà e mettendo a rischio la propria incolumità per la tutela della collettività. In un periodo segnato da numerosi incendi e da un’emergenza sempre più frequente sul nostro territorio, il sacrificio di chi opera in prima linea per la sicurezza dei cittadini impone a tutti un momento di riflessione e di profonda riconoscenza. Alla famiglia di Alessandro Marchì, ai suoi colleghi e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco giungano la vicinanza e le più sentite condoglianze del Partito Democratico – Federazione Provinciale di Caltanissetta e di tutta la comunità democratica del nisseno.