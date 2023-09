Mussomeli, sinergia Misericordia e Croce Rossa: corso BLSD adulto e pediatrico

MUSSOMELI – Lo scorso 27 settembre presso la sede della Misericordia si è svolto un corso di BLSD adulto e pediatrico PBSLD, corso nato da una sinergia tra la Misericordia di Mussomeli e la Croce Rossa Italiana di Mussomeli nelle persone dei rispettivi rappresentanti, il Governatore Vittorio Catania e il presidente Valerio S. Frangiamore. Tale sinergia era già iniziata nelle manifestazioni di inizio settembre allorché entrambe le associazioni si trovavano presenti, ognuno con i propri mezzi e personale, alle notti bianche dividendosi i compiti e infine nella serata del concerto di Roy Paci & Aretuska, e nella notte bianca a seguire, laddove si sono unite le forze visto che alla Croce Rossa mancava l’ambulanza perché impegnata in un altro evento, e alla Misericordia il personale specializzato nella quantità richiesta dall’evento. Il corso è stato tenuto dallo stesso presidente della CRI di Mussomeli, operatore del 118, con la collaborazione di un’altra istruttrice Rita Frangiamore. Seguendo la metodologia didattica e le linee guida E R C si è affrontato il tema della rianimazione cardio-polmonare con e senza defibrillatore sia sugli adulti che sui bambini e per finire sui lattanti. Una decina i partecipanti, tra volontari della Misericordia, che poi hanno affrontato l’esame per ottenere l’abilitazione e semplici cittadini interessati a livello personale agli argomenti affrontati. Tutti hanno seguito con attenzione e interereste sia la parte teorica che la parte pratica affrontata dai volontari con grande senso di responsabilità. Al termine della valutazione finale chi ha superato il corso otterrà l’attestato di esecutore di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica (Full D) per sanitari, attestato che verrà consegnato nei prossimi giorni non appena emesso e registrato. Il Governatore: “Ringrazio il presidente della CRI per la disponibilità e professionalità. Il corso ha dato modo di riabilitare chi aveva già il BLSD, che bisogna rinnovare ogni 2 anni, e abilitare nuovi volontari di manovre salvavita. Apprezzo la disponibilità di chi dedica una giornata a formarsi per essere sempre più preparato in considerazione del fatto che tutto ciò che si apprende non potrà mai essere utile a se stesso ma solo agli altri. Così come apprezzo la giornata che gli istruttori dedicano a formare altri volontari, tempo che inevitabilmente sottraggono alla famiglia. Questa rafforzata sinergia può solo essere tutta a vantaggio della comunità, perché a differenza di come tanti pensano, le due associazioni non sono mai state in concorrenza ma in affiancamento, io stesso quando non potevo servire chi ci chiedeva un trasporto sanitario, perché il mezzo non era disponibile, li invitavo a chiamare la Croce Rossa e sono sicuro, anzi ne ho avuto conferma in questi giorni di servizi congiunti, che lo stesso facevano loro. Concludo sempre con il nostro motto dedicato tanto ai volontari che si sono formati che agli istruttori IDDIO VE NE RENDA MERITO”