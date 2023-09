Mussomeli, Piazza del Popolo: c’è la targa ricordo per la giornata dell’arte del 26 agosto. Ricordato Elio Di Salvo

MUSSOMELI – Nella serata del 22 settembre 2023, al termine delle celebrazione serale della parrocchia di San Giovanni preparazione della ricorrenza liturgica di San Pio, nella circostante Piazza del Popolo, la confraternita SS.Sacramento col suo presidente Vncenzo Bertolone e ia dirigenza, presente il parroco Padre Francesco Miserendino, hanno scoperto la targa commemorativa per ricordare la giornata di arte e rigenerazione urbana avvenuta in Piazza del Popolo il 26 agosto scorso, durante la quale gli artisti locali, argentini e ucraina hanno dipinto i vasi donati e collocati dal compianto Elio Di Salvo nell’anzidetta Piazza. Presente anche la moglie Giusy Castiglione che ha voluto ringraziare gli artisti per l’amorevole attenzione dimostrata nei confronti di Elio Di Salvo.. Questi gli artisti premiati. , Luigi mangiapane, Enza Messina, Cecilia Solari, Enza Bonfante, Sole Salvina , Karen Avila , William Avila , Miguel Avila , Rosanna Sorce, Ladduca Salvatore, Totuccio Pellitteri. Rosy Calà, Salvatore Sorce, Richard Wagner, Filippo Misuraca , Giovanni Misuraca, Nomgaladze Sofia , Cettina Sola, Salvina Piazza, Josella Mingoia, Voloshyna Vera. Ha coordinato l’incontro Gero Mario Taibi.