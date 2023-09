Mussomeli Palazzo Sgadari: convocazione 2 ottobre ore 17 Consiglio dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”

MUSSOMELI – Il Sindaco del Comune di Mussomeli On.le Giuseppe Sebastiano Catania, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, dello Statuto dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”, comunica alla cittadinanza che il Consiglio dell’Unione è convocato in seduta pubblica, adunanza ordinaria, per il giorno 2 ottobre 2023, ore 17,00, in Mussomeli, presso Palazzo Sgadari, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”;

2. Elezione del Presidente del Consiglio dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”;

3. Elezione del Vice Presidente del Consiglio dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”;

4. Elezione del Presidente dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”;

5. Definizione della Strategia Territoriale dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”;

6. Ufficio comune dell’Unione “Mussomeli Valle dei Sicani”.

Si dà atto che la mancanza del numero -legale, comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà rinviata al giorno successivo alla stessa ora per la trattazione del medesimo ordine del giorno, senza ulteriore invito di convocazione.