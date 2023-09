Mussomeli, iniziativa unitaria delle Associazioni pro Telethon

MUSSOMELI – A proposito della passeggiata del 1 ottobre, di cui già si è data notizia, qualche puntualizzazione è doverosa farla. Dopo il 6 agosto (in centro storico) ed il 27 agosto (ai piedi del castello) giorno 1 ottobre torna CAMINA CU A MUSICA, e stavolta si fa “squadra” per la solidarietà… Uniti per Telethon… CAMINA CU A MUSICA è un evento nato in seno alla Pro Loco di Mussomeli per tutti gli sportivi, amanti delle camminate all aria aperta, in una cittadina che bene si presta sia nel circuito urbano che extraurbano, integrate con attività fitness di base. Le prime due edizioni, hanno avuto grande successo e, alla fine di ognuna, l’eco ridondante unanime era di rifarla. Stavolta è stata ripropostae unitamente alle altre associazioni di Mussomeli. Tutte insieme per una passeggiata all’insegna della solidarietà…per Telethon. L’ invito è esteso a chiunque abbia voglia di trascorrere un pomeriggio in mezzo alla natura, guidati dagli amici della mountan bike, ascoltando musica e seguendo le indicazioni fitness del bravissimo istruttore Fabio Reina. Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione presso la sede della Fratres sita nel piazzale Mongibello.