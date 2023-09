Mussomeli, inespugnata l’ ‘ntinna di “Santarrì”. Premi ripartiti fra i concorrenti

MUSSOMELI – Sofferta e non “espugnata” la tradizionale ‘ntinna di Sant’Enrico, edizione 2023, in occasione della festa di Gesù Nazareno. Due ore di gara con diversi giovani che si sono alternati, fra incitazioni e fischi del numeroso pubblico, nell’arrampicata sull’albero della cuccagna, in piazzale S. Enrico. Giovani concorrenti che si sono cimentati nella gara con entusiasmo ma anche con fatica, vogliosi tutti di portare a casa il trofeo della vittoria. Questi alcuni nomi dei concorrenti della gara: Gabriele Spoto, Daniele Navarra, Calogero Anzalone, Gianluca Ravizzone, Carmelo Caruso, Luciano Callari e Angelo Pardi, Da sottolineare che, complice il “sapone” con i 15 kg spalmati per tutta la lunghezza dell’albero, la gara non è stata un’impresa facile per i concorrenti che per ben due ore hanno lottato per raggiungere e toccare la cima dell’albero, alto undici metri circa. E proprio in cima erano ben visibili gli assortiti premi in natura (galletti, formaggi, salumi, torroni ed altro ancora, oltre al previsto premio in denaro pari a 300 euro. Dato il protrarsi dell’orario, gli organizzatori prendendo atto del mancato traguardo raggiunto dai concorrenti, concordemente hanno stabilito la ripartizione dei premi fra i tutti i protagonisti della gara. Insomma una serata partecipata e gradevole all’insegna del divertimento secondo la tradizione del quartiere di Sant’Enrico .