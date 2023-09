Mussomeli, giornata dell’Accoglienza per gli alunni della Primaria di Via M.di Fatima. Alle classi prime portapenne matita e gomma. E’ festa!

MUSSOMELI – Si è svolta, ieri mattina poco dopo le 10,30, presso la palestra comunale “C. Tulumello” la festa dell’accoglienza per gli alunni della scuola primaria dell’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci”, da qualche settimana già a scuola con maestre già conosciute ed altre a cui sono stati affidati gli alunni della classe prima. Per quest’ultimi incomincia l’avventura scolastica mentre per gli altri continua il percorso già iniziato negli anni precedenti. Un momento di festa, di vivacità e soprattutto un momento di aggregazione dei parenti degli alunni per incoraggiare i propri piccoli ad amare la scuola. I posti della tribuna della palestra sono stati tutti occupati con massiccia partecipazione dei familiari degli alunni, testimoniando così la loro vicinanza ai loro piccoli, proprio all’inizio del percorso scolastico 2023. Da sottolineare che le diverse classi degli alunni si sono alternate, sistemate nel centro della palestra, con canti e balli, guidate dalle maestre. Hanno dimostrato bravura e compiacimento per essere stati protagonisti, riscuotendo evidentemente applausi. E’ intervenuta, assai compiaciuta, la dirigente scolastica Alessandra Camerota che ha augurato il buon

anno scolastico agli alunni e alle maestre, complimentandosi con quest’ultime per avere organizzato, in breve tempo, questo importante appuntamento scolastico. Agli alunni delle classi prime, singolarmente, sono stati consegnati dai compagni delle classi quinte un portapenne personalizzato con matita e gomma come segno augurale ed auspicio di un buon anno scolastico. Un’oretta scolastica fra emozioni e soddisfazione e tanta gioia.