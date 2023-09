Mussomeli, Fratres: iniziativa benefica pro Telethon. 5 km di passeggiata off road con gli amici della MTB. Domenica 1°ottobre

MUSSOMELI – Passeggiata fuori strada con un percorso di circa 5 km per domenica 1 dicembre 2023 con partenza da Piazzale Mngibello alle ore 16. Iniziativa di beneficenza lanciata dal presidente della Fratres, Vincenzo Sorce, subito accolta dagli amici della Mtb . Alla seconda esperienza con un evento “Camina cu a musica per Telethon” che nasce da sempre all’insegna della solidarietà. Adesso c’è però coesione tra le associazioni di Mussomeli. Questa volta non si andrà però intorno al castello, ma sui sentieri ideati e creati dagli “Amici della MTB” per il Trail che ci sarà il 3 dicembre. Il presidente Enzo Frangiamore così commenta la benefica iniziativa: ” siamo impazienti di fare vedere come abbiamo collegato il castello di Mussomeli col centro storico del paese, su lunghi tratti in off Road. Provare per credere e, intanto, solidarietà per Telethon”. Iscrizioni presso il gruppo Fratres con 6 euro quota di iscrizione. Il ricavato sarà devoluto alla Telethon.