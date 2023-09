Agriturismo Monticelli: oggi Primo Premio di poesia “Città di Mussomeli”, ideato dal poeta Salvatore Cappalonga.Tanti i partecipanti

MUSSOMELI – Un centinaio di poeti sono già in un breve soggiorno a Mussomeli in questo fine settimana. Infatti oggi pomeriggio presso l’Agriturismo Monticelli è previsto il Gran Galà del Primo Premio di poesia Città di Mussomeli ideato e promosso dal poeta Salvatore Cappalonga. Ben 84 i poeti partecipanti al concorso per un totale di circa duecentocinquanta opere iscritte nelle tre sezioni : vernacolo, lingua italiana e corto. La più giovane poetessa ha 15 anni e gioca in casa, trattandosi di una talentuosa adolescente di Mussomeli. Il più anziano è vicino ai 90 anni e vive lontano. Hanno partecipato addirittura poeti dal Friuli.