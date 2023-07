Volo salva-vita, quattordicenne nisseno trasferito da Catania a Milano con Falcon 900 dell’Aeronautica militare

E’ atterrato da circa un’ora sull’aeroporto di Milano-Linate un velivolo Falcon 900 Easy del 31esimo Stormo dell’Aeronautica militare. L’aereo ha effettuato, sulla tratta Catania-Milano, il trasporto sanitario d’urgenza di un ragazzo di 14 anni della provincia di Caltanissetta in imminente pericolo di vita, si legge in un comunicato stampa dell’Aeronautica militare. Il giovane paziente, precedentemente ricoverato presso il presidio ospedaliero “Sant’Elia” di Caltanissetta, necessitava di specifiche cure salva-vita ed e’ per questo che la prefettura di Caltanissetta ha richiesto l’immediato e tempestivo intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero del ragazzo presso l’Istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano, dovra’ potra’ ricevere cure mediche specifiche.

Visto l’aggravarsi delle condizioni generali il direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta, Luciano Fiorella, ha acquisito la disponibilità dell’ospedale Besta e, grazie alla collaborazione della Prefettura, è riuscito a far partire il giovane paziente. Il trasporto aereo è stato effettuato da un volo dell’aeronautica militare partito da Catania. L’organizzazione del trasferimento è stata organizzata grazie alla centrale operativa del 118, diretta da Giuseppe Misuraca, che ha trasferito il piccolo paziente a Catania in elisoccorso, accompagnato dal primario di rianimazione Giancarlo Foresta. L’operazione è iniziata e si è conclusa nell’arco della mattinata. “Un ringraziamento speciale – ha detto il direttore sanitario Luciano Fiorella – all’aerenautica militare, alla Prefettura e al 118 con l’augurio che il giovane paziente possa riprendersi”.

La missione di volo e’ stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica militare in pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. E’ da qui infatti che il Falcon 900 Easy e’ decollato alla volta dell’aeroporto siciliano, dove il paziente, precedentemente giunto con eliambulanza all’aeroporto di Catania-Fontanarossa, e’ stato imbarcato sul Falcon, accompagnato dai suoi genitori e da un’equipe medica. Ripartito da Catania intorno alle 12:30, l’aereo e’ atterrato a Linate poco dopo le 14:00. Qui un’ambulanza, in attesa del quattordicenne, lo ha subito trasportato presso l’ospedale di destinazione, mentre il Falcon 900 Easy ha fatto rientro a Ciampino, riprendendo la prontezza operativa a favore della collettivita’. Il trasporto d’urgenza e’ stato attivato su indicazione della Sala situazioni di vertice del Comando squadra aerea dell’Aeronautica militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di emergenze. Attraverso i suoi reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica militare, in particolare del 31esimo Stormo di Ciampino, del 14esimo Stormo di Pratica di Mare, della 46esima Brigata aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15esimo Stormo di Cervia.