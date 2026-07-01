Tragedia in spiaggia: 75enne accusa un malore e muore poco dopo aver fatto il bagno

Tragedia in spiaggia. E’ accaduta a Marzamemi dove un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre trascorreva alcuni giorni di vacanza in Sicilia insieme a un familiare. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto sia dai presenti che dai sanitari giunti sul posto.

L’anziano si trovava in acqua per il consueto bagno del mattino quando è stato colto da un malore perdendo l’equilibrio e rischiando di annegare. Il familiare che era con lui lo ha trascinato a riva. Una volta a terra, alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia sono intervenuti per prestare i primi soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha provato, invano, a rianimare l’uomo, ma per lui non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere nonostante i tentativi di strapparlo alla morte.